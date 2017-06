Loßburg Innovationskraft gewürdigt

Den Wettbewerb hat die Netzwerkinitiative "Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg" ins Leben gerufen. Bei der Preisverleihung im Neuen Schloss in Stuttgart betonte Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz die herausragende Innovationskraft des Loßburger Maschinenbauunternehmens: "Die Herstellung ›smarter‹ Kofferhänger zeigt eindrucksvoll auf, wie sich mit Arburg-Produkten Industrie 4.0 in der Praxis umsetzen lässt." Insgesamt wurden 16 baden-württembergische "Leuchtturmprojekte für die Produktion der Zukunft" ausgezeichnet.

Mit seinem Beispiel für die "flexible Serienfertigung in Losgröße 1" überzeugte Arburg die Jury und erhielt die Auszeichnung "100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg" in den Kategorien "Neue Software-/Vernetzungslösungen" und "Neuer Produktionsprozess". Mit der flexibel automatisierten, informationstechnisch vernetzten und räumlich verteilten Produktion von "smarten" Kofferanhängern präsentierte Arburg im April auf der Hannover Messe 2017 den Weg von der Großserie zum individuellen Kunststoffteil.