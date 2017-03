Loßburg In Frauen-WG bricht das Chaos aus

Mann tischt faustdicke Lügen auf

Als Vera sich jedoch wieder verliebt und zu ihrem neuen Freund ziehen möchte, soll ihr Zimmer erneut vermietet werden – natürlich an eine Frau. Unter den Bewerbern ist auch ein Mann. Christian, eigentlich glücklich verheiratet, befindet sich in einer Sinnkrise und möchte das Zimmer unbedingt haben. Dazu muss er sich etwas "Außergewöhnliches" einfallen lassen. Er tischt faustdicke Lügen auf und bekommt den Zuschlag. Konflikte sind vorprogrammiert.

Jan, sein bester Freund, versucht verzweifelt, ihn wieder ins "normale" Leben zurück- zubewegen. Zwischen Vera und ihrem Freund kriselt es gleich am ersten Tag des Zusammenwohnens heftig, und sie will wieder in ihr Zimmer zurückziehen. Aber das ist ja schon vergeben.