Loßburg. Die Backhausfreunde laden für Freitag, 14. Oktober, ab 17.30 Uhr zum Bürgerbacktag für jedermann ein. Dabei können Backfreudige ihren vorbereiteten Teig zum Loßburger Backhaus bringen und im Holzofen ausbacken. Ein erfahrenes Bäcker-Team und gibt Tipps. Anmeldungen sind unter Telefon 07446/ 17 00 oder 07446/ 955 67 32 und per E-Mail an info@backhausfreunde.de möglich. Wer nicht selbst backen will, kann Brote für den Vereinsbacktag vorbestellen. Dieser findet am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 14 Uhr statt. Ab 10 Uhr werden Flammkuchen und ab 11 Uhr Holzofenbrot sowie Speck- und Zwiebelstängle gebacken. Das erste Brot kommt gegen 12 Uhr aus dem Ofen. Bestellt werden kann bis am Freitag vor dem Backtag unter Telefon 07446/14 93, schriftlich über den Briefkasten im Backhaus, beim Bürger-Backtag oder im Internet unter www.backhausfreunde.de.