Loßburg (cw). Die letzte Erhöhung liegt schon zehn Jahre zurück. Deshalb hält die Loßburger Gemeindeverwaltung eine Anhebung der Gebühr für die beiden Erddeponien Rebenloch in Loßburg und Killberg in Betzweiler-Wälde für dringend notwendig. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag bei seiner jüngsten Sitzung nach kurzer Diskussion und erhöhte die Gebühr um drei auf neun Euro pro Kubikmeter Bodenaushub. Die Steigerung tritt am 1. April in Kraft. "Nun haben wir dem Erddeponietourismus einen Riegel vorgeschoben", sagte Bürgermeister Christoph Enderle. Das Volumen beider Deponien reicht nach einer Schätzung der Gemeindeverwaltung für eine Nutzungsdauer bis Ende 2032.