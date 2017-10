Loßburg Hämmerle mit neuem Programm

Loßburg-Betzweiler-Wälde. "Hämmerle TV (Total Vernetzt)" heißt es am Samstag, 21. Oktober, in der Heimbachhalle in Betzweiler. Der Kabarettist Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle präsentiert sein neues Programm, und das heißt: "Das Programm bin ich", wie der SV Betzweiler-Wälde als Veranstalter mitteilt.