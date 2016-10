Loßburg. Schwer verletzt wurde eine 57-jährige Autofahrerin laut Polizei bei einem Unfall am Sonntag gegen 13.50 Uhr in der Dornhaner Straße in Loßburg. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen gegen den rechten Bordstein und prallte anschließend gegen ein Geländer und eine Straßenlaterne.