Loßburg - Rund 40 Mitarbeiter des SWR sind bei den Dreharbeiten für den neuen "Tatort" mit dem Arbeitstitel "Waldlust" im Einsatz. Dazu kommen noch zehn Schauspieler. Untergebracht sind sie in Hotels und Ferienwohnungen in und um Loßburg. Viele von der SWR-Crew wohnen in der Traube in Loßburg. Wir waren dort und haben mit dem Inhaber gesprochen.