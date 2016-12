Loßburg Ganz besondere Glücksmomente

Die fast 387 000 Schuhkartons, die im deutschsprachigen Raum gesammelt wurden, werden hauptsächlich in Bulgarien, der Republik Moldau, in der Mongolei, in Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei und in Weißrussland von örtlichen Kirchengemeinden an Kinder in Not übergeben. Häufig entstehen hier Beziehungen, die über Weihnachten hinausreichen, wie die Initiatoren der Aktion mitteilen. Kinder und ihre Familien erfahren langfristige Begleitung und Unterstützung und werden unter anderem dazu eingeladen, an einem Glaubenskurs teilzunehmen, der ihnen den christlichen Glauben näher bringt.

Mitte November war in allen Sammelstellen im Landkreis Freudenstadt Abgabeschluss. In den Hauptsammelstellen stapelten sich die Schuhkartons, die zum Teil noch zollrechtlich kontrolliert und in Versandkartons verpackt werden mussten.

An Hauptsammelstellen fuhr ein Lastwagen vor