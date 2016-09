Loßburg Forstamt-Reform Thema im Loßburger Rat

Loßburg. Beginn ist um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, die Anhörung zum Teilflächennutzungsplan Windkraft in Alpirsbach, die Vergabe von Straßennamen im Baugebiet Bahnhofstraße III in Loßburg, Arbeitsvergaben für den Neubau von Wasserleitunen zwischen dem Hochbehälter Büchenberg und Loßburg, die Besetzung des Gutachterausschusses und die Förderung der örtlichen Landwirtschaft und Offenhaltung der Loßburger Landschaft durch Einführung eines Unterstützersystems für die Halter von Raufutterfressern. Zudem wird das Gremium über die Änderung der Revierleitung im Gemeindegebiet und im Kreisforstamt informiert. Weiterhin geht es um die Schließung der Kreissparkassen-Filiale in Betzweiler, die Annahme von Spenden und Bausachen.