Loßburg (cw). Ein 24-jähriger Asylbewerber, der am Mittwoch vergangener Woche tot in seinem Bett im früheren Loßburger Hotel Panorama gefunden worden war, ist eines natürlichen Todes gestorben. Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Diese brachte jetzt laut Polizei endgültige Klarheit: Fremdeinwirkung oder Suizid seien auszuschließen. Damit wurden anderslautende Gerüchte, die in Loßburg verbreitet wurden, widerlegt, wie Michael Aschenbrenner von der Pressestelle der Polizeidirektion Tuttlingen auf Nachfrage mitteilte. Der Flüchtling habe an multiplen Organschädigungen gelitten. Er lebte in der Gemeinschaftsunterkunft im Breuningerweg in Rodt, wo er auch starb.