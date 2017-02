Loßburg Feuerwehr-Mädels löschen in Pink

Aber diese Absicht steckt nicht dahinter. Die drei weiblichen Aktiven wollen lediglich für sich selbst etwas Farbe in die Uniform bringen – und das verträgt sich durchaus mit der Funktionstüchtigkeit der Feuerwehrschuhe.

Das Foto von den drei Loßburger Feuerwehrfrauen, die, auf einem Einsatzfahrzeug sitzend, lässig ihre Füße mit den schicken Schuhen baumeln lassen, verschaffte den drei jungen Aktiven ungeahnte Popularität. Aus unspektakulärem Anlass. Denn die jungen Frauen – drei von insgesamt elf weiblichen Aktiven in der Loßburger Wehr – hatten lediglich das Angebot einer Firma entdeckt und die pinkfarbenen Einsatzstiefel bestellt.

Dagegen sprach auch nichts, sagte Kommandant Jochen Link auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn die Stiefel entsprachen den Bestimmungen. Die Gemeinde trägt die Kosten für das Standardmodell, rund 140 Euro. Wer einen teureren Feuerwehrschuh will, muss privat was drauflegen – was die drei Frauen auch taten.