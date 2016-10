Loßburg. Zum Brandschutzwochenende am 8. und 9. Oktober im Feuerwehrhaus lädt die Loßburger Feuerwehr ein. Am Samstagnachmittag gibt es eine Fahrzeugausstellung und eine Hocketse. Ab 20 Uhr ist "Party-Alarm" in der Fahrzeughalle mit DJ Gero und der Gefahrgutbar. Mit einem Frühschoppen geht es am Sonntag um 10 Uhr weiter. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen und später Kaffee und Kuchen. Ab 15 Uhr zeigt die Feuerwehr bei der Annahme eines Verkehrsunfalls mit einer eingeklemmten Person ihr Können. Auch Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto werden angeboten.