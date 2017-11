Loßburg Fast alle ausgestellten Kanarien kommen aus Loßburg

Schramberg-Sulgen/Loßburg (lh). Die Schramberger Vogelzüchter sind für die Bundesschau in Kassel und die AZ-Landesschau in Rottweil bestens vorbereitet. Ihre züchterische Klasse stellten sie bei der Vereinsschau in der Festhalle Sulgen unter Beweis. Wenn sie auch in der Qualität zu vergangenen Jahren nicht nachgelassen haben, so doch in der Zahl der ausgestellten Tiere. Mit 420 Vögeln wurde die 500er- Marke aus den Vorjahren deutlich verfehlt.