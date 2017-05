Loßburg Farbe in zwei Bächen

Loßburg-Lombach. Ein unbekannter Täter hat am Samstagvormittag weiße Farbe in den Ehrenbach in Lombach geschüttet, wie die Polizei mitteilt. Da der Ehrenbach in den Lombach mündet, wurde auch der Lombach verschmutzt. Die Verunreinigung wurde gegen 10.30 Uhr festgestellt. Das Bachwasser war weiß eingetrübt. Ein Fischsterben wurde aber nicht festgestellt.