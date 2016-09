Loßburg Eugen Hehl feiert rares Jubiläum

Prälat Christian Rose aus Reutlingen führte zusammen mit Pfarrer Hans-Peter Zakes durch die musikalisch reich gestaltete Stunde. Im Vordergrund stand dabei der Gedanke, dass Lieder nicht nur schmückendes Beiwerk oder fromme Unterhaltung im Gottesdienst sind, sondern Verkündigung und in Töne gesetztes Evangelium. Das wurde in der Begrüßung durch Pfarrer Zakes deutlich, ebenso in der Predigt des Prälaten.

Im Mittelpunkt stand die Ehrung langjähriger Chormitglieder, die Prälat Rose vornahm. Dabei stachen besonders die 70 Jahre hervor, die Eugen Hehl schon Sänger im Loßburger Kirchenchor ist. Eine solche Zahl von Jahren wird nur ganz selten erreicht, und entsprechend dankbar und anerkennend wurde dieses Engagement gewürdigt. 45 Jahre singen Werner Brück und Georg Schwenk im Chor, statistisch mehr als ein halbes Menschenleben. Für 35 Jahre Sängerdienst erhielten Angela Panterodt und Ulrike Kraus eine Auszeichnung. Die Geschenke und Urkunden, die den Jubilaren verliehen wurden, sind dabei nur ein kleiner Ausgleich für all die Jahre das treue, geduldige und liebevolle Engagement im Chor, so die Kirchengemeinde. Wie viel Trost, Hoffnung, Freude und Zuversicht die Sänger bewirken, lasse sich dabei nicht messen.

Der Chor, unterstützt durch Instrumentalisten, brachte mit zwei Kantaten weiteren Glanz in den festlichen Gottesdienst. Am Ende des eindrucksvollen Gottesdienstes wartete bereits ein leckeres und wunderschön hergerichtetes Buffet, gestiftet von der Familie Hehl.