Loßburg Erster Widerstand formiert sich schon

Aus Alpirsbach kommen wohl Einwendungen

In der ersten Auswahlrunde der Vorrangflächen wurde geprüft, ob die durchschnittliche Windgeschwindigkeit, die sogenannte Windhöffigkeit, für einen wirtschaftlichen Betrieb der Windräder ausreicht. Zudem schloss die Gemeindeverwaltung "harte" Tabubereiche aus, auf denen wegen ihrer Schutzbedürftigkeit Windräder nicht erlaubt sind. So etwa in Zone I von Wasserschutzgebieten. Als weiteres Kriterium wurde die Einhaltung der im Teilflächennutzungsplan vorgesehenen Schutzabstände geprüft. Übrig blieben fünf mögliche Konzentrationsflächen, mit denen der Gemeinderat in die öffentliche Auslegung ging.

Der Planungsausschuss des Regionalverbands Nordschwarzwald hat der Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windenergie in Loßburg bereits einstimmig befürwortet.

Am nächsten Donnerstag befasst sich auch der Gemeinderat Alpirsbach in öffentlicher Sitzung mit dem Thema. Dort ist die Zustimmung allerdings fraglich: "Von den Konzentrationszonen A, C und E geht eine Beeinträchtigung für die Stadt Alpirsbach, Ehlenbogen und Reutin aus", schreibt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Die Konzentrationszonen B und D beeinträchtigten die Stadt hingegen "nur geringfügig". Zur besseren Beurteilung solle die Gemeindeverwaltung Loßburg eine grafische Darstellung vorlegen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Alpirsbacher Gemeinderat vor, dass in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro, das auch den Teilflächennutzungsplan Windkraft in Alpirsbach erstellt, eine Stellungnahme mit Einwendungen gegen die Konzentrationszonen Oberes Weiler/Romishorn (A), Tannenwald (C) und Bruckbach (E) erarbeitet werden soll.

Ein Bürger aus Ehlenbogen habe schon Einwände gegen den Entwurf des Loßburger Teilflächennutzungsplans abgegeben, so die Stadtverwaltung, weitere seien geplant. Außerdem habe sich der Ortschaftsrat Ehlenbogen bereits Anfang des Monats einstimmig gegen die Standorte A, C und E ausgesprochen.

u Standort A: Oberes Weiler/Romishorn. Der 30,5 Hektar große Waldbereich liegt am Rand von 24-Höfe in Richtung Kinzigtal/Schömberg. Die Loßburger Gemeindeverwaltung empfiehlt, das Gebiet wegen der relativ guten Windhöffigkeit, der eher einfachen Erschließung und seiner Größe näher zu untersuchen. Bis zu acht Windräder könnten dort gebaut werden. u Standort B: Hallwanger Weg. Das 12,7 Hektar große Gebiet befindet sich zwischen Wälde und 24-Höfe. Dieser zusammenhängende Bereich wäre laut Verwaltung gut zu erschließen. u Standort C: Tannenwald. In diesem 9,1 Hektar großen Bereich in 24-Höfe stehen bereits zwei Windräder. Hier könnten, so die Verwaltung, maximal ein bis zwei weitere Windkraftanlagen gebaut und somit eine Bündelung erreicht werden. Die Rahmenbedingungen dafür seien gut. u Standort D: Burgberg. Nur 2,3 Hektar groß ist diese Konzentrationszone zwischen Wittendorf und Oberbrändi. Eine Bündelung von Anlagen ist auf dieser kleinen Fläche nicht möglich. Da sie aber an den Glattener Teilort Neuneck angrenzt, soll abgeklärt werden, ob eine interkommunale Konzentrationszone möglich wäre. u Standort E: Bruckbach. 8,4 Hektar groß ist dieser Bereich in 24-Höfe in Richtung Kinzigtal/Alpirsbach, dem die Loßburger Gemeindeverwaltung eine relativ gute Windhöffigkeit und eine wohl machbare Erschließung zuschreibt. Zudem bewertet sie dessen Größe positiv.