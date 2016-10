Loßburg Erschließung schwierig

Ruben Frey, bei den Stadtwerken für die Breitbandversorgung in Loßburg, Alpirsbach und Dornhan zuständig, erläuterte, warum die Fertigstellung der Breitbandversorgung in den Augen der Bürger viel zu lange gedauert hat. Allein 60 Kilometer Glasfaserkabel und 8600 Anschlussleitungen hätten für die Haupttrasse verlegt werden müssen. Zudem habe es Schwierigkeiten bei der Erschließung des Geländes gegeben. Frey versicherte, dass Loßburg und seine Teilorte noch in diesem oder im nächsten Monat an das Breitbandnetz angeschlossen werden können.

Seit dem 1. Januar liefern die Stadtwerke auch den Strom für Loßburg. Claudius Bierig erläuterte die Maßnahmen, die nach Übernahme der Stromversorgung ausgeführt wurden. 17 Mitarbeiter der Stadtwerke seien auf diesem Gebiet für Freudenstadt und Loßburg zuständig, es gebe eine Hotline, über die eine 24-stündige Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter gewährleistet sei. Dass es anfänglich Probleme gegeben habe, räumte der Betriebsleiter ein, versprach aber eine Verbesserung. Bürgermeister Christoph Enderle dankte den Mitarbeitern der Stadtwerke für ihren Vortrag.