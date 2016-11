Loßburg Erich Reich feiert 70. Geburtstag

Loßburg-24-Höfe. Seinen 70. Geburtstag feierte Erich Reich, Gründer vieler landwirtschaftlicher Erzeugergemeinschaften in Partnerschaft mit dem Agrargewerbe und früheres geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Verbands für die agrargewerbliche Wirtschaft in Baden-Württemberg (VdAW). Erich Reich wurde 1946 in 24-Höfe geboren und studierte in Nürtingen Agrarwirtschaft.