Loßburg Einsatz für die Umgehungsstraße

Da mit der Bundesstraße 294 die Nordschwarzwälder Quertangente mitten durch den Ort führe, müssten die Loßburger und auch ihre Urlaubsgäste täglich bis zu 15 000 Fahrzeuge ertragen. Auch Loßburgs größter Arbeitgeber, die Firma Arburg, dränge ebenfalls auf die Entscheidung für eine Trassenführung, um Planungssicherheit für spätere Expansionen zu haben.

Donth beeindruckte, dass die Gemeinde bereits Geld für die Planung in die Hand genommen hat und eine aktive Grundstückspolitik betreibt. Mit aktuell prognostizierten 46,6 Millionen Euro korrigiert sich die Kostenplanung des Landtags von 2007 deutlich nach unten.

Unbestritten sei die Umfahrung aus fachlicher Sicht ein verkehrspolitisch sinnvolles Projekt mit einem extrem hohen Kosten-Nutzen-Faktor. Ihm fehle jetzt nur noch die Einstufung in den "Vordringlichen Bedarf" des neuen Bundesverkehrswegeplans (BVWP), damit sie rascher realisiert werden könne. Bei einer Millionen Übernachtungen, gab Fuchtel zu bedenken, sei der Tourismus ein weiteres, wichtiges Argument, das für die Umfahrung spreche. Wenn man schon die Tourismusregion stärken wolle, sollten auch die Reiseziele gut erreichbar sein, so der Politiker. "Ich kann heute zwar kein Versprechen abgeben", sagte Donth, aber die Realisierbarkeit zu deutlich geringeren Kosten sei schon ein schlagkräftiges Argument. Und die Gastgeber in der Gemeinde könne er gut verstehen: Schließlich sei er auch noch stellvertretendes Mitglied im Tourismusausschuss des Bundestags. Die Argumente aus der Gesprächsrunde seien hilfreich gewesen.