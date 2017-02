Loßburg Ein Hauch von Mode an Einsatzstiefeln sorgt für Rummel

Das Foto von den drei Loßburger Feuerwehrfrauen, die, auf einem Einsatzfahrzeug sitzend, lässig ihre Füße mit den schicken Schuhen baumeln lassen, verschaffte den drei jungen Aktiven ungeahnte Popularität. Aus unspektakulärem Anlass. Denn die jungen Frauen – drei von insgesamt elf weiblichen Aktiven in der Loßburger Wehr – hatten lediglich das Angebot einer Firma entdeckt und die pinkfarbenen Einsatzstiefel bestellt. Dagegen sprach auch nichts, sagte Kommandant Jochen Link auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn die Stiefel entsprachen den Bestimmungen. Die Gemeinde trägt die Kosten für das Standardmodell, rund 140 Euro. Wer einen teureren Feuerwehrschuh will, muss privat was drauflegen – was die drei Frauen auch taten. Bei der Loßburger Gemeindeverwaltung war man über den Rummel um die drei Damen nicht besonders erfreut. Schließlich handle es sich bei der Feuerwehr um eine Rettungsorganisation, sagte Günther Muth, Leiter der Finanzverwaltung und bei der Gemeinde zuständig für die Feuerwehr. Das sieht auch Bürgermeister Christoph Enderle so. Denn die Feuerwehr solle sich durch ihre Arbeit und nicht durch modische Vorlieben auszeichnen, meint er. Aber gegen einen bisschen mehr Farbe in der Feuerwehruniform hat man auch im Rathaus nichts.