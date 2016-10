Loßburg Eifrige Blutspender ausgezeichnet

Worte des Dankes, Geschenke und viel Lob für den vorbildhaften Einsatz der Spender und ehrenamtlichen Helfer gab es vom Bürgermeister der Feier. "Sie gehören zum Kreis der Menschen, für die Nächstenliebe kein Fremdwort ist", sagte Enderle bei der Überreichung der Ehrennadeln. Die Bereitschaft, Blut zu spenden, sinke landesweit, aber nicht im Landkreis Freudenstadt und auch nicht in der Gemeinde Loßburg. Im Jahr 2014 wurden laut Enderle im Landkreis Freudenstadt 7777 Blutspenden registriert, ein Jahr später 7959. Der Zuspruch in Loßburg hänge wohl auch mit den sehr aktiven DRK-Ortsgruppen Loßburg und Wittendorf zusammen, mutmaßte der Bürgermeister.

Dass gleich vier Bürger zum 100. Mal bei einer Blutspendeaktion waren, sei außergewöhnlich. "100 Spenden machen insgesamt 50 Liter Blut aus, also ein halbes Mostfässle voll", so Enderle. Es sei eigentlich kaum vorstellbar, was diese Bürger geleistet hätten, meinte er zu den fleißigen Mehrfachspendern gewandt. Auch Frank Vogel, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Loßburg, und Jens Rebholz würdigten das Engagement der treuen Blutspender.

Dass die Gemeinde die Halle für Blutspendenaktionen zur Verfügung stelle, freute den Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Wittendorf, Walter Morlock, der herzlich dafür dankte.