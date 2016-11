Loßburg Eckpfeiler ist das Hauselternprinzip

Was die neue Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung anbelangt, sind die Pläne der beiden bereits weit fortgeschritten. Gemeinsam werden sie künftig hauptberuflich die für acht Kinder und Jugendliche konzipierte Wohngruppe leiten, zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte unterstützen sie dabei.

Das Ehepaar Speidel geht seine neue Aufgabe mit einem christlich geprägten Erziehungsverständnis an: "Wir sind als Christen überzeugt vom Menschenbild Gottes", steht für sie fest. Sie wollen daher allen Kindern Ermutigung geben und ihnen vermitteln, dass jedes einzelne wertvoll und einzigartig ist. Beide betonen: "Jedes Kind ist bei uns willkommen." Durchaus realistisch gehen die beiden aber davon aus, dass ihre künftige Arbeit auch einmal schwierig werden kann.

Seinen Lebenstraum verwirklicht das Paar in der ehemaligen Weisser-Mühle, die sich seit mehr als 150 Jahren im Besitz von Kerstin Speidels Familie befindet. Nachdem das Gebäude in den vergangenen Jahren zuerst als Druckerei und später als Werkstatt einer sozialen Einrichtung genutzt wurde, ziehen nun bald Kinder und Jugendliche ein. In aufwendigen einjährigen Renovierungsarbeiten sind viele große, helle Zimmer entstanden, die vielfältige Möglichkeiten bieten. Rund ums Haus ist ebenfalls alles für das Leben mit Kindern geeignet: Hinter der Mühle gibt es eine große Wiese samt Kanal, außerdem eine große Lagerhalle, die als Indoor-Spielplatz genutzt werden soll.

Verwandte ziehen mit

Auch die Konzeption dieser neuen Jugendhilfeeinrichtung ist ungewöhnlich und innovativ. Eckpfeiler ist für beide das Hauselternprinzip, was konkret bedeutet, dass Kerstin und Gerhard Speidel stets für die Kinder und Jugendlichen da sind. Kerstin Speidel stellt klar: "Natürlich essen wir mit den Kindern am Abend zusammen, auch wenn wir keinen Dienst haben, wir sind einfach da." Die dadurch entstehende Verlässlichkeit ist beiden wichtig, wollen sie doch ihr Leben mit den Kindern teilen. Aber auch die gesamte Verwandtschaft im Ort steht hinter dem Projekt. Dies zeigte sich jüngst beim gut besuchten Tag der offenen Tür.

Großer Pizzaofen

Aber auch weitere innovative Elemente ihrer Konzeption sind hervorzuheben. So ist unter anderem vorgesehen, dass die Kinder im "Koinonia Lebenshaus" nach dem Immersions-Konzept eine Zweitsprache erlernen. Dafür soll ein englischsprachiger Praktikant im täglichen Umgang mit den Kindern seine Muttersprache beiläufig und quasi nebenbei vermitteln. Bemerkenswert ist auch der große Musikraum im Dachgeschoss, ausgestattet mit zahlreichen Instrumenten. Aber auch sonst ist das Haus perfekt auf die Bedürfnisse großer Gruppen eingerichtet – angefangen von der Bibliothek, die gleichfalls im Dachgeschoss ist, über einem Pizzaofen im riesigen Wohn- und Esszimmer bis zu acht liebevoll eingerichteten Kinderzimmern auf zwei Stockwerken. Zur Konzeption gehören natürlich auch die schulische und soziale Unterstützung, die Anleitung zu sinnvoller Freizeitgestaltung, die Teilhabe und Mitbestimmung aller Kinder sowie der gemeinsame Sommerurlaub und gemeinsame Erlebnis- und Wandertouren.

Betriebserlaubnis steht aus

Für Kerstin und Gerhard Speidel steht die Erfüllung ihres gemeinsamen Lebenstraums nun unmittelbar bevor, lediglich die Betriebserlaubnis steht noch aus. Dann kehrt wieder Leben in die Weisser Mühle in der Alten Hauptstraße 95 in Wälde ein. Statt ratternder Mühlräder ist dort bald Kindergeschrei und Kinderlachen zu hören.