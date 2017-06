Loßburg Drei Strahler beleuchten den Kirchturm

Sämtliche Arbeiten wurden ehrenamtlich vorgenommen: die Vorplanungen, das Aufgraben des Erdreichs zum Ziehen der Leitungen, die Durchbrüche an der Kirche, das Anbringen von Halterungen für die Strahler, der elektrische Anschluss im Gebäude. Die Schönheit der ortsbildprägenden Kirche, deren gotischer Chor vom Ursental her weithin sichtbar ist, komme nun auch bei Nacht zur vollen Geltung. Der Kirchturm mit den typischen Sandstein-Eckquadern fällt ins Auge, wenn man vom höhergelegenen Dorf auf die Kirche schaut, so die Kirchengemeinde in ihrer Pressemitteilung.

Widmung lässt auf frühes Gründungsdatum schließen

Die Kirche ist Johannes dem Täufer gewidmet, was auf ein sehr frühes Gründungsdatum schließen lässt. Sie wird 1348 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. 1651 brannte sie ab. Der mit einem halben Achteck abschließende Chor stammt vermutlich aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. 1786 wurde eine Erneuerung der gesamten Kirche fertiggestellt.

Die Johanneskirche, das gegenüberliegende ehemalige Pfarrhaus von 1629 und das Bürgerhaus bilden heute als harmonisches Ensemble den Dorfmittelpunkt. Die Kirche ist an Sonn- und Feiertagen tagsüber geöffnet.