Loßburg-Lombach. Die Tanzsportabteilung des VfB Lombach bietet wieder für alle Interessierten Discofox-Workshops im Lombacher Bürgerhaus an. Discofox kann zu Popmusik, aber auch zu vielen Oldies und Schlagern getanzt werden. Es werden Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Auch Jugendliche sind willkommen. Trainerpaar Reinhold und Nadja Heinzelmann zeigen den Anfängern zuerst den Vierer-Grundschritt und einfachere Figuren und Kombinationen. Die Termine sind jeweils am Sonntag, 8. und 22. Januar, am 5. und 19. Februar sowie am 5. März. Die Anfänger beginnen jeweils um 14 Uhr, die Fortgeschrittenen-Gruppe 1 um 15.30 Uhr und die Fortgeschrittenen-Gruppe 2 um 17 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 07446/30 74 oder per E-Mail an reinhold.heinzelmann@freenet.de.