Loßburg Die Schotter-Schanze soll schnell weg

Die Straße müsse neu asphaltiert und ein Höhenausgleich geschaffen werden, der sich wohl bis hinunter zum alten Rodter Backhaus ziehen würde.

Rund 15 000 Euro kosten die Straßenarbeiten laut Günter voraussichtlich, und die Gemeinde pocht darauf, dass der Bauherr die Ausgaben für den "erheblichen Mehraufwand" (Günter) übernimmt. Wenn nicht, so der Bauamtsleiter, könne die Gemeinde Loßburg auch juristische Schritte einleiten und darauf bestehen, dass die unteren Garagen auf dem Grundstück wegkommen und noch mal gebaut werden – "tiefergelegt" sozusagen. Aber auch wenn eine Einigung mit weniger aufwendigen Konsequenzen erzielt wird, die Straße an die Garagenzufahrt angepasst wird und nicht umgekehrt: Eine "Schanze" bleibt wohl in der Langen Gasse – allerdings eine, auf der auch der Schneepflug fahren kann.