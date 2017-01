Loßburg Die Rückkehr des "Tatort"

Loßburg/Alpirsbach. Der Täter kehrt bekanntlich immer an den Tatort zurück – der "Tatort" auch. Schon im Jahr 2000 wurde im Kreis Freudenstadt gedreht, damals für "Bienzle und der heimliche Zeuge". Helmut Held war dabei, als Betreuer und am Ende sogar in einer kleinen Rolle.