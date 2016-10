Loßburg Die eigenen Visionen wahr werden lassen

Loßburg. Das Filmprojekt "Traumfänger" zeigt, wie Menschen ihre Träume verwirklichen. Zur Vorpremiere im Loßburger Kinzighaus am heutigen Samstag ab 19 Uhr lädt der Verein Kulturwelten die Darsteller und Filmemacher ein. "Was ist dein Traum, und wie können wir ihn wahr machen?" Mit dieser Frage startete Regisseur Sebastian Heinzel das Projekt "Traumfänger" und realisierte im Laufe des vergangenen Jahres drei Filme. Die Ergebnisse werden nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu Gast sind der Freiburger Bildhauer und Künstler Martin Hunke, der Kirchheimer Wildnispädagoge Klaus Heinzel und die Welzheimer Schuldirektorin Gisela Bulant. Sie alle waren "Geburtshelfer" bei der Verwirklichung der im Film gezeigten Träume. Auch die Hauptdarsteller der Traumfänger-Reihe sind anwesend. Die Zuschauer bekommen die Gelegenheit, ihre Wünsche und Träume in einem großen Traumfänger auf die Reise zu schicken. Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Verein Kulturwelten sorgt für Bewirtung. Kartenreservierungen sind unter Telefon 07446/ 95 24 25 möglich.