Loßburg Chance auch für Lernschwächere

Neben Arburg ermöglichen Firmen wie Bosch-Rexroth, Fischerwerke, Homag, Intra-Mechanik, L’Orange und Schmalz förderungsbedürftigen Jugendlichen eine fundierte Ausbildung zum Metallfeinbearbeiter. "Wir beteiligen uns an der Ausbildungsinitiative, weil wir auch lernschwächeren Jugendlichen eine Chance auf eine qualifizierte Ausbildung geben wollen", sagte Michael Vieth, Ausbildungsleiter bei Arburg. "Durch das hohe Engagement der Projektpartner haben Schüler den Weg in das Berufsleben gefunden, die auf dem normalen Bildungsweg schlechte Chancen gehabt hätten." Zusammen mit Martin Helbling, Leiter Personalwesen bei Schmalz, begrüßte Vieth rund 20 Lehrer und Ausbildungsleiter sowie Vertreter der IHK Nordschwarzwald und des Landratsamts Freudenstadt zu dem Treffen in Loßburg.

Vom Förderprogramm in den Berufseinstieg

Erster und wichtigster Punkt der Agenda war der Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern und Ausbildungsleitern zu den Lernfortschritten der aktuell geförderten Auszubildenden des ersten bis dritten Lehrjahrs. Zudem präsentierte Susanne Engelhardt die Ergebnisse ihrer Master-Thesis. Darin befasst sie sich mit dem Thema "Angebote, Möglichkeiten und Chancen für Jugendliche, die ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Baden-Württemberg besuchen".