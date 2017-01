Loßburg Bilderreise führt von Südnorwegen bis hinauf zum Nordkap

In seiner neuen Live-Multivision stellt der Reisefotograf und Vortragsreferent Andreas Huber die attraktivsten Reiseziele Norwegens vor.

Seit 2007 hat Huber das Land zu allen Jahreszeiten bereist und auf vielen Touren insgesamt mehrere Monate in der norwegischen Natur mit ihren Bergen und Tälern, Fjorden und Wasserfällen. Die Mitternachtssonne oder die flackernden und tanzenden Nordlichter, die grün, gelb oder rötlich am nächtlichen Himmel wabern, gehören zu den beeindruckendsten Naturerlebnissen in Norwegen.

Kleiner Abstecher nach Spitzbergen