Loßburg-Wälde. Das neue "Lebenshaus Koinonina gGmbh" in Wälde ist fertig. Am Sonntag, 23. Oktober, können sich Interessenten die Einrichtung anschauen. Es gibt einen Tg der offenen Tür von 14 bis 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet um 14.30 Uhr statt. Geboten werden Rundgänge durchs Gebäude sowie Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. Die ehemalige Mühle in der Alten Hauptstraße 95 wurde umgebaut zu einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Ab November soll sie acht Kindern ein neues Zuhause bieten. Die Heimleitung besteht aus Gerhard und Kerstin Speidel, die auch Inhaber sind. Geplant ist ein so genanntes Hauseltern-Prinzip; die Heimleitung lebt zusammen mit den Kindern. Rund 600 Quadratmeter Fläche stehen zur Verfügung. Zum Personal gehören ferner Tom Langanki und Jenny Link.