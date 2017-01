Loßburg Bekanntes "Tatort"-Duo ermittelt in Ödenwald

Aufmerksam auf die Örtlichkeit wurden die Fernseh-Macher offenbar durch den neuen Kinofilm "Das kalte Herz", der ebenfalls in Teilen im Raum Loßburg gedreht worden war. Daraufhin hätten sich Location-Hunter vor Ort umgesehen. Der ehemalige "Adrionshof" habe gut ins Konzept gepasst, auch die postkartenmäßig verschneite Schwarzwald-Idylle.

Ob die "Tatort"-Folge auch im Plot in Loßburg spielt, ist noch nicht entschieden. Im Moment trägt die Folge den Arbeitstitel "Waldlust", so Annette Gilcher, Redakteurin beim SWR in Baden-Baden. Denn eigentlich ermitteln Odenthal und Kopper in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Aber da die Fernseh-Kommissare im Film auf Dienstreise seien, spreche "grundsätzlich nichts dagegen", dass sie auch im Film offiziell im Schwarzwald ermitteln, so Gilcher.

Gemeinde und Landratsamt unterstützen Projekt

Die Geschichte: Lena Odenthal und ihr Team fahren zu einer internen Fortbildung in ein ruhig gelegenes Tagungshaus, den "Lorenzhof". Er liegt schön einsam, hat aber seine besten Tage hinter sich. Richtig gruselig wird es, als die Kommissare in diversen Einmachgläsern Teile einer alten Leiche finden. Statt sich fortzubilden, fangen sie an zu ermitteln.

Fernsehmacher finden im "Adrionshof" die passende Kulisse

Die passende Kulisse fanden die Fernsehmacher in Ödenwald. Laut Gilcher habe sich der Sender viele Örtlichkeiten angesehen, der "Adrionshof" sei der beste gewesen. Laut Bürgermeister Enderle sei das Anwesen in Privateigentum, es werde bereits für den Dreh renoviert.

O b Loßburg eine Rolle in der Folge spielt oder nicht: Für Bürgermeister Enderle sei das Projekt für Loßburg eine große Chance. Die Gastronomie profitiere schon jetzt. Denn der Tross mit rund 80 Leuten, vom Schauspieler bis zum Kamera-Assistenten, sei für vier Wochen in der Gemeinde untergebracht. Gut möglich also, dass man beim Einkehren in der Gemeinde plötzlich bekannte Gesichter am Nachbartisch sieht.

Übrigens: Regie führt Axel Ranisch, das Drehbuch schrieb Sönke Andresen. Die Ausstrahlung ist für 2018 vorgesehen. Für Ulrike Folkerts ist es nicht der erste Dreh in der Region. Im Kinofilm "Global Player – Wo wir sind, isch vorne" spielte sie an der Seite von Walter Schultheiß. Ein Großteil der Szenen wurde 2014 in Hechingen (Zollernalbkreis) aufgenommen.