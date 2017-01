Loßburg Bekanntes "Tatort"-Duo ermittelt in Loßburg

Loßburg. Denn der Fernsehtross rückt bereits am kommenden Dienstag an. Vier Wochen lang dauern die Aufnahmen mit dem Kommissare-Team aus Ludwigshafen mit Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Mario Kopper (Andreas Hoppe). Hauptsächlich finden die Dreharbeiten des SWR im ehemaligen "Adrionshof" in Ödenwald statt. Weitere Drehorte gebe es auch in der Umgebung in Schömberg und Loßburg, teilt die Gemeinde mit. Aus diesem Grund könne es sowohl tagsüber und auch nachts zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der K 4777 zwischen Loßburg und Schömberg kommen.

Loßburgs Bürgermeister Christoph Enderle freut sich schon: "Für Loßburg ist das wie ein Sechser im Lotto." Deshalb tut die Gemeinde auch alles, um die Dreharbeiten zu unterstützen. Der Bauhof räumt schneebedeckte Wege im Wald, der Landkreis unterstützt den Film ebenfalls und gibt den Forst sowie die Waldwege für den Dreh frei.

Die Anfrage im Rathaus sei bereits kurz vor Weihnachten eingegangen. "Ich dachte zuerst, das ist ein Witz", so Enderle. Dem war aber nicht so. Die Verwaltung habe die Chance sofort genutzt. "Wir sind ja flexibel", so der Bürgermeister. Die Rathaus-Mannschaft, die Tourist-Info und der Bauhof seien "stolz" und freuten sich drauf. "Wir finden’s natürlich oberklasse", so der Rathaus-Chef. Aufmerksam auf die Örtlichkeit wurden die Fernseh-Macher offenbar durch den neuen Kinofilm "Das kalte Herz", der ebenfalls in Teilen im Raum Loßburg gedreht worden war. Daraufhin hätten sich Location-Hunter vor Ort umgesehen. Der ehemalige "Adrionshof" habe gut ins Konzept gepasst, auch die postkartenmäßig verschneite Schwarzwald-Idylle. Ob die "Tatort"-Folge auch im Plot in Loßburg spielt, ist noch nicht entschieden. Im Moment trägt die Folge den Arbeitstitel "Waldlust", so Annette Gilcher, Redakteurin beim SWR in Baden-Baden. Denn eigentlich ermitteln Odenthal und Kopper in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Aber da die Fernseh-Kommissare im Film auf Dienstreise seien, spreche "grundsätzlich nichts dagegen", dass sie auch im Film offiziell im Schwarzwald ermitteln, so Gilcher.