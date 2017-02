Loßburg Beim Ziegenwandern Kultur erleben

Verschiedene Routen soll es dabei geben, unter anderem durch das Naturschutzgebiet und im Heimbachtal. "Schön wäre es natürlich auch, wenn ich eines Tages auch Ziegenprodukte anbieten könnte", hofft Föttinger.

Nach den Wanderungen, die mehrere Stunden dauern, soll im Backhaus, das beim Schmiedsjergerhof steht, gemeinsam Pizza gebacken werden. Das Angebot richte sich an jeden, der Interesse habe, Kinder und Erwachsene, betont die Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin. Dabei soll die Kultur zwar im Vordergrund stehen, mit der Natur aber verknüpft werden, denn Föttinger ist überzeugt, dass sich Kultur in Form von Literatur und Kunst in Kombination mit der Natur gegenseitig stärken.

Von der Stadt zurück aufs Land

Ihre Leidenschaft für Bücher und Kunstwerke hat sie auch im Studium der Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Tübingen begleitet.

Danach lebte Esther Föttinger für eine Weile in Freiburg. "Ich wollte dann aber zurück in die Ruhe, wieder frei atmen können. In Betzweiler habe ich den Raum, mich frei zu bewegen und zu entfalten. Aber auch meine Großfamilie war ein Grund, hierher zu kommen", erklärt sie. Hier erfüllt sie sich mit dem Projekt "KulTierHof" jetzt ihren Wunsch, Natur und Kultur zu verbinden.

Weitere Informationen: gibt es online unter www.kultierhof.de oder per E-Mail an esther-viola@gmx.net.

Literatur am Nachmittag für Frauen: März bis April, jeden zweiten Samstag von 15 bis 17.30 Uhr (Beginn: 11. März) und im Juli jeden Samstag von 15 Uhr bis 17.30 Uhr

Kreatives Schreiben:

Jeden Samstag im August von 15 Uhr bis 17.30 Uhr

Hof-Galerie: Jeden Sonntag im September öffnet die Sammlung Pippel-Föttinger mit ausgewählten Werken von 14 Uhr bis 18 Uhr.