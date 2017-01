Loßburg Bei Narrennacht geht es hoch her

Bei der 13. Loßburger Narrennacht in der voll besetzten Turn- und Festhalle waren 27 Gastzünfte mit an Bord. Wie im sprichwörtlichen Hexenkessel ging es in der farbenfroh geschmückten Halle am Samstagabend zu. Komplett ausverkauft sei die beliebte Narrennacht, freute sich Vorsitzender Gero Schmid.

Trotz widriger Wetterbedingungen und glatter Straßen waren die Narren der Gastzünfte im Fasnetshäs und zahlreiche feierlustigen Besucher in bunten und ideenreichen Kostümen gekommen. Alle hatten sichtlich großen Spaß am bunten Bühnenprogramm. Mit flotten Sprüchen begrüßte Sascha Rauter von den Kinziggeistern die Gäste. Nachdem die Schwarzwald- Buam mit Ralf Penz die Stimmung angeheizt hatten, eröffnete die Narrengilde aus Glatt den Reigen der Auftritte der Gastzünfte. Habermarkenstupfer, Pechkneate und die derben Glattal-Flößer stellten sich mit ihrer ganz speziellen Geräuschkulisse vor, klärten über Häs und Masken der drei Figuren auf und ließen beim gemeinsamen Hexentanz Tische und Stühle wackeln. Eine grazilere Tanzvorführung boten die Showtänzerinnen des Turnvereins Baiersbronn unter Leitung von Sarah Ehrhardt. Die Mädels präsentierten sich in einem schillernden Outfit und fegten mit schnellen Schritten zu Pop- und Rockklängen über die Bühne. Wer da immer noch nicht in Fasnetsstimmung kam, konnte sich spätestens jetzt, bei den windschiefen Klängen der Eschagraba-Tröder aus Alpirsbach, der Heiterkeit nicht mehr entziehen. Mit ihrer markerschütternden Guten-Laune-Musik und viel Humor brachten die Musiker die Narren zum Schunkeln und die Halle zum Beben.

Weil das Publikum eine Zugabe nach der anderen forderte, kamen die versierten Tonkünstler ganz schön ins Schwitzen.