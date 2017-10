Loßburg Beaujolaisabend im Kinzighaus

Abendessen mit Wein und Musik

Wer südfranzösische Atmosphäre im grauen November genießen will, ist am Samstag, 25. November, im Kinzighaus in Loßburg richtig. Dort können Gäste im Foyer von 10 bis 18 Uhr Weine von Lionel Olivier aus Anse kosten – ob roter Primeur, einen klassischen Rouge, einen Blanc oder einen Rosé. Am Abend findet der Beaujolaisabend statt. Die Besucher aus Anse organisieren wieder eine typisch französische "repas dansant", ein Abendessen mit Wein und Musik. Geboten werden ein typisch französisches Viergangmenü, (Aperitif, Entree, Hauptgang, Käse und Dessert, eine Flasche Wein pro Tisch) und Musik, alles zusammen für 25 Euro.

Karten für den Beaujolaisabend gibt es ab Anfang November im Vorverkauf bei der Loßburg Information.