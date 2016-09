Loßburg Ausschließlich Produkte der Region

Apfelsaft wie anno dazumal pressen

Außerdem können Besucher ihr Glas Apfelsaft wie anno dazumal selbst aus heimischen Loßburger Äpfeln pressen. In Loßburg stehen die meisten Apfelbäume in der Region. Und so kam die Idee einer gemeinsamen Apfelernte mit Unterstützung der Loßburger Asylbewerber auf. Tatkräftig packten die Männer mit an, und so konnten mit vereinten Kräften rund 250 Kilo Loßburger Äpfel geerntet werden. Zusammen mit dem Bauhofteam Johannes Harzer und Jörg Herzog packten Abdulrazak, Nechervan, Tahja, Mohannad, Nemer, Mazen und Mohammad an. Die Asylbewerber werden auch beim Naturpark-Markt am Stand anwesend sein.

Die "Obere Mühle in Betzweiler" wird ebenfalls mit regionalen Produkten zum Genießen aus dem Heimbachtal und Umgebung vertreten sein. Es gibt unter anderem Dinkel-Kräutercrêpes, Kaffee aus der Dorfrösterei, Heimbachgroppen-Hefe-Gebäck und Smoothies.

Vom Marktgeschehen erreicht man zu Fuß bequem den Kinzigsee. Dort dreht sich am 2. Oktober beim "Liebling’s Wandercafé" alles um den Apfel und die Wildkräuter.

Ob Kinderspielhütte, Waldklassenhütte oder Schutzhütten: Alle tragen sie die Handschrift des Blockhausbauers Ralph Pfersich. Am Sonntag verrät er die Geheimnisse des Blockhausbaus und zeigt, dass die Motorsäge viel mehr kann als nur Bäume fällen.

Es gibt auch ein Erlebnisprogramm: Mit den Schwarzwaldguides geht es im "Zauberland an der Kinzig" auf Entdeckertour. Lisbeth Mutschler entführt Interessierte bei einer Kräutererlebniswanderung unter dem Motto "Essbare Wildpflanzen" in die Welt der Wildkräuter. Wildkräuter werden nicht gehegt und gepflegt, sind Wind, Wetter und Tieren ausgeliefert und voller Vitalstoffe. So enthält das Gänseblümchen dreimal so viel Eisen und viermal so viel Vitamin C wie Kopfsalat. Treffpunkt ist der Pavillon im Zauberland um 12.30 Uhr. Die Tour dauert eine bis anderthalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Erlebniswanderung unter dem Motto "Faszination Moos im Zauberland" findet mit Schwarzwald-Guide Anita Splitthof statt. Bei einer kleinen Exkursion im Loßburger Zauberland können Interessierte entdecken, welches Wunderwerk die Natur ist. Moose prägen nicht nur das Bild des Schwarzwalds, sondern wurden früher auch vielfältig verwendet. Moose, die nicht unter Artenschutz stehen, werden genauer unter die Lupe genommen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr der Pavillon im Zauberland. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.

Verkleidung als Kobold, Elfe oder Fee erwünscht

Auch für kleine Gäste gibt es viel zu entdecken. "Den kleinen Wundern der Natur auf der Spur": So lautet das Motto der Loßburger Entdeckertouren. Kerstin Urbat entführt Interessierte in die Welt der kleinen und großen Bewohner am Wegesrand. Bei Spiel und Spaß erfahren Besucher mehr über die Natur und erleben sie hautnah. Treffpunkt ist der Pavillon im Zauberland um 11.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Circa zwei Stunden dauert die Tour. Die Teilnahme ist ab fünf Jahren möglich.

Die "Märchenerzählerin" Gila Steuber-Faust liest aus ihrem Buch "Der Aufstand der Kobolde – und das Geheimnis im Alten Wald" vor. Zum Buchinhalt: Im Waldreich herrscht Chaos. Nicht nur die Feen sind über die Ereignisse im Wald beunruhigt. Was steckt hinter dem Aufstand der Kobolde? Doch dann bekommt sie ganz überraschend Hilfe von den Menschen. Lotte, die Tochter des Revierförsters Hubert Seiler, und ihr Freund Tim erkennen, dass der Alte Wald in Gefahr ist. Sie kämpfen zusammen mit ihren Klassenkameraden für den Schutz des Waldes und entdecken dabei seine Geheimnisse.

Die Lesung ist für Kinder ab zehn Jahren, Eltern und Großeltern geeignet. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Kinzigsee. Die Lesung dauert zwischen einer und anderthalb Stunden.

Wer mag, kann als Kobold, Zwerg, Elfe oder Fee verkleidet kommen.