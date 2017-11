Loßburg Aus Glauben Kraft schöpfen

Loßburg. "Ich glaub’s": Einige Wochen lang hingen an Straßenlaternenmasten und an den Ortseingängen in Loßburg leuchtend rote Plakate und Banner mit diesem Aufdruck.

Was verbarg sich hinter dieser Werbekampagne? Der EC-Jugendverband (Entschieden für Christus) in Loßburg lud ein zu einer fetzigen Jugendwoche im Bezirkszentrum der Liebenzeller Gemeinschaft in Loßburg mit internationalen Gästen.

Mit selbst gedrehten und geschnittenen Videoclips, moderner Lobpreismusik von einer sechsköpfigen Band, einer knackigen Moderation, Lebensberichten und internationalen Gästen wurden die "Ich glaub’s"-Abende zu eindrucksvollen Erlebnissen für die Besucher, wie die Liebenzeller Gemeinschaft mitteilt.