Loßburg Aus alter Kurklinik wird moderne Reitanlage

Bis zu zehn Wohneinheiten

Am unteren Rand des Geländes entlang des Breuningerwegs könnten auf fünf großen Grundstücken bis zu zehn weitere Wohneinheiten entstehen. Einen zahlungskräftigen Investor hatte Loßburg bereits gefunden – der jedoch wieder Abstand vom Projekt genommen hatte.

Nun gibt es einen neuen – damit ist die Gemeinde aber auch im Zugzwang, zumal erste Baumaßnahmen bereits begonnen haben: "Ich stehe im Wort, und bei mir gilt das noch", bekräftigte Bürgermeister Christoph Enderle.

Ein kleiner, unerwünschter Hausmitbewohner, der in freier Natur aber unter Artenschutz steht, hatte das Vorhaben bis zu einem Gutachten im Herbst 2016 ausgebremst: "Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht gekümmert hätten, aber es war zu einem Zeitpunkt, als Haselmaus, Amphibien und Reptilien eben nicht untersuchbar sind", nahm Enderle die Behörden in Schutz.

Ironie des Schicksals: Genau die Tiere, wegen denen man warten musste, waren auf dem Gelände letztlich nicht anzutreffen.

Naturschutz wird auf dem LVA-Gelände dennoch großgeschrieben: So muss der Investor Feldgehölze und Magerrasen anlegen, überflüssige versiegelte Flächen aufbrechen und Nistkästen für Fledermäuse montieren.

Dass die Reithalle mit Stallungen und Futterlager näher am Wald liegt als eigentlich zulässig, wird indes toleriert. Denn hier halten sich, so die Begründung der Behörde, nicht regelmäßig Menschen auf, die durch etwa umstürzende Bäume in Gefahr kommen könnten.