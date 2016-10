Loßburg Auf die Drehleiter und danach zum gemütlichen Hock

Viele Bürger nahmen die Gelegenheit wahr, die Feuerwehr einmal hautnah zu erleben. Sowohl die Fahrzeugausstellung auf dem Hof des Gerätehauses als auch der stimmungsvolle "Party-Alarm" in der Fahrzeughalle kamen bei den Besuchern sehr gut an, freute sich Abteilungskommandant Willi Beilharz-Frank. Mit Musikrichtungen für alle Altersgruppen brachte DJ Gero aus Loßburg Stimmung in das voll besetzte Gerätehaus. Der zweite startete mit einem vergnüglichen Frühschoppen. Um die Mittagszeit hatten die mehr als 30 Helfer alle Hände voll zu tun, um ihre Gäste bei einem gemütlichen Hock mit schwäbischen Spezialitäten zu versorgen. Am Nachmittag wurden bei zwei Vorführungen Brand- und Unfallsituationen im Straßenverkehr nachgestellt.

Zunächst durften die rund 20 Jugendlichen unter Leitung von Marco Papenberg ihr Können zeigen. Der alte Lastwagen der Feuerwehr wurde mit einer Rauchbombe bestückt. Mehrere Personen, befanden sich im Fahrzeug, die, so die Annahme, nicht ansprechbar waren. Bereits bei der Anfahrt der alarmierten Jungwehrleute war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Die Jugendlichen löschten zunächst das Feuer im und am Lastwagen und retteten die Insassen aus dem Führerhaus. In der Zwischenzeit richtete ein Trupp eine Verletztensammelstelle ein, wo die Verletzten erstversorgt werden konnten. Das von Willi Beilharz-Frank moderierte Übungsszenario einem realistischen Einsatz sehr nahe. Viel Beifall bekam der Feuerwehrnachwuchs von den zahlreichen Zuschauern für ihren beachtlichen Ausbildungsstand.

Rettungsschere und Spreizer selbst ausprobiert