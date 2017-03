Loßburg Auf anspruchsvollen Pisten und im Tiefschnee

Die Hälfte der Jungen und Mädchen waren vorher noch nie auf Skiern gestanden und freuten sich, dass sie am Ende des vierten Skitags sicher über die schneebedeckten Pisten in Schröcken und Warth fahren konnten und auch kleinere Unebenheiten mit den Knien abgefedert wurden. Schüler, die schon öfter dabei waren, erweiterten ihr Können auf anspruchsvollen Pisten und im Tiefschnee.

Das Skischullandheim wurde vom bewährten Team organisiert. Heimleiter Edwin Benner, Erlebnispädagoge Bernd Heinzelmann und Lehrer Sven Hayer verantworteten den Gesamtablauf und waren mit Tanja Hering, Christoph Henninger, Moritz Frech und den Ehrenamtlichen Cindy Adamczyk und Peter Bauer für die Betreuung und die Skikurse verantwortlich. Optimale Voraussetzungen im Haus Künzelspitze in Schröcken erleichterten es dem Küchenteam um Claudia Tag und Sarah Kalbrecht, für das leibliche Wohl zu sorgen. Die Abende waren kurzweilig. Tischkickerturnier, Brettspiele, ein Filmabend und eine Fackelwanderung sorgten für Abwechslung. So war auch das 23. Skischullandheim ein voller Erfolg. Das Leben in der Gemeinschaft, das gelungene Miteinander im Haus und auf der Piste in einer beeindruckenden Bergwelt wird den Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben, wie die Schule mitteilt.