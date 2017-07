Loßburg Auch Hilfe der Höhenretter bei Hauptübung gefragt

Auch die Arburg-Höhenrettung sowie drei Betriebssanitäter begleiteten die Übung. Eine besondere Herausforderung waren die geänderten Angriffs- und Rettungswege aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen zum neuen Schulungscenter.

Feuerwehr-Übungseinsatz bei Arburg: In einem der Schulungsräume gerät zu dicht neben einer Maschine gelagertes Papier und Verpackungsmaterial in Brand. Kurz vor 18 Uhr löst ein Rauchmelder aus und der Einsatz der Betriebsfeuerwehr und der Betriebssanitäter beginnt: Die Betriebsfeuerwehrleute, ausgestattet mit Atemschutzgeräten erkunden die Lage und beginnen mit der Brandbekämpfung. Zudem retten sie zwei Verletzte aus dem verrauchten Raum und übergeben sie an die Arburg-Sanitäter. Diese übernehmen die Erstversorgung der Mitarbeiterin, die sich einen offenen Beinbruch zugezogen hat, sowie des Mitarbeiters mit Rauchgasintoxikation und bereiten sie für den Transport in die Klinik durch den Rettungsdienst des DRK vor.

Weil der Brand sich schnell auszubreiten droht, wird die Feuerwehr Loßburg zur Unterstützung hinzugerufen. Zusätzlich erfolgen Löscharbeiten vom Dach aus, wobei die Feuerwehrleute von den Arburg-Höhenrettern gesichert werden.