Loßburg Auch auf die verschiedenen Lerntypen kommt es an

Am Beispiel eines Aufsatzes über die Riesenkrake ließ sich erkennen, dass der sicherheitsliebende Lerntyp sich zunächst mit der Einleitung und dem Schluss einer Geschichte beschäftigt, damit er diesen nicht vergisst. Der kreativ-chaotische Lerntyp lässt ein Szenarium aufleben, das über einen Kampf der Krakengiganten bis zu vernichtenden Auseinandersetzungen mit merkwürdig erscheinenden Wesen aus dem All schließlich zum Sieg des kleinen Autoren über das Universum führt und – da in der Kürze der Zeit sicher nicht alles zu schaffen ist, was der Künstler beschreiben möchte, endet sein Text lapidar mit der Bemerkung "Fortsetzung folgt!".

Ein logisch-abstrakter Lerntyp dagegen beschäftigt sich damit, die Fakten aufzuzählen und gliedert seinen Text exakt in Abschnitte: Erstens, zweitens, drittens – Schluss. Bedingt durch die Tatsache, dass die Einleitung keine Nummer besitzt, wird sie vom Schreiber unter der Kategorie "nicht existent" eliminiert.

Dass Emotionen und die Weise der Kommunikation bei der Bearbeitung von Hausaufgaben nicht unerheblich sind, wussten die Eltern und auch die Lehrerschaft bereits. Dass sich dieses konfliktträchtige Potenzial allerdings erhöht, wenn Eltern und Kinder verschiedenen Lerntypen angehören, war eine wohl neue Erkenntnis, die die Zuhörer nach zwei unterhaltsamen Stunden mit nach Hause nehmen konnten.