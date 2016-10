Loßburg Arburg ermittelt schnellste Läufer

Cornelia Kootz und Andreas Reich kamen als schnellste Arburg-Läufer ins Ziel, den Siegerpokal in der Mannschaftswertung gewann das Team "TB-Drive". Renate Keinath, geschäftsführende Arburg-Gesellschafterin und Schirmherrin der Arburg-Laufmeisterschaften, ehrte die Teilnehmer für ihre Leistungen. Bei der 15. Auflage der Arburg-Laufmeisterschaften stellten sich 39 Mitarbeiter der sportlichen Herausforderung. Wie bereits in den vergangenen Jahren nahmen auch wieder Läufer aus den Arburg-Niederlassungen in der Schweiz und in den Niederlanden an dem Event teil.

Bei der Siegerehrung lobte Renate Keinath die Leistungen aller Teilnehmer: "Ich bin sehr stolz, dass erneut so viele an unseren Laufmeisterschaften teilgenommen haben. Eine klasse Sache – mit klasse Ergebnissen."

Schnellster Läufer war Andreas Reich aus dem "Team Export" mit einer Zeit von 37:54 Minuten. In der Gesamtwertung des Loßburger Waldlaufs belegte er damit den zwölften Platz. Bei den Läuferinnen kam Cornelia Kootz aus der Personalabteilung als erste ins Ziel. In der Teamwertung belegte das Team "TB-Drive" mit den Läufern Oliver Mohrlok, Michael Ruoff und Frank Weitkamp den ersten Platz. In einer Gesamtzeit von 2:16:19 Stunden lagen sie vor dem Team "Gesundheit allround", das aus Manuel Klenk, Martin Benzing und Jakob Benzing bestand und das mit weniger als einer Minute Rückstand den Sieg nur knapp verpasst hatte. Auf Platz drei kam das Team "NC-Service" mit Ulrich Stein, Michael Pohl und Simon Bauer.