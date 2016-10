Loßburg Anspruchsvolle Aufgabe gemeistert

"Ziel war diesmal, die Abläufe bei einem Unfall mit Gefahrstoffen zu trainieren", sagte Markus Kohler, Leiter der Arburg-Betriebsfeuerwehr. Die Übung begann mit der Alarmierung der Betriebsfeuerwehr, die am Unfallort folgendes Szenario vorfand: Ein Behälter mit ätzendem Reinigungsmittel war beim Transport beschädigt worden und lief aus. Beim Versuch, die Behälter abzudichten, verletzten sich zwei Mitarbeiter. Einer wurde gleich bewusstlos, während der zweite noch den Notruf absetzen konnte. Trupps der Betriebsfeuerwehr, ausgestattet mit Atemschutzgeräten, machten sich auf den Weg, um die Verletzten zu retten und den Sanitätern zu übergeben.

Der Gefahrgutzug der Loßburger Feuerwehr wurde alarmiert, um einen Dekontaminationsplatz aufzubauen. Dort wurden die verletzten Mitarbeiter, zwei Betriebssanitäter und drei Mitglieder der Betriebsfeuerwehr, die alle mit dem Reinigungsmittel in Kontakt gekommen waren, abgeduscht. Erst danach konnten die Verletzten dem DRK übergeben werden. Nachdem die Einsatzleitung Informationen über den Umgang mit dem Gefahrstoff bereitgestellt hatte, wurde das beschädigte Fass unter strengen Sicherheitsvorkehrungen geborgen. Dazu wurden die Feuerwehrmänner in säureresistente Vollschutzanzüge eingekleidet. Anschließend wurde das Gebäude belüftet, damit es wieder gefahrlos zugänglich war. Markus Kohler war zufrieden mit dem Ablauf der Übung: "Die Rettung kontaminierter Personen ist sehr anspruchsvoll, da sich die Helfer nicht selbst in Gefahr bringen dürfen. Die Zusammenarbeit aller internen und externen Helfer hat auch dieses Mal hervorragend funktioniert."