Loßburg Anbau von Dobergo kurz vor Fertigstellung

Stempel sieht aber auch dringenden Handlungsbedarf in der Infrastruktur. So solle die unfallträchtige Abzweigung von der Landesstraße 408 nach Betzweiler mit einem Kreisverkehr versehen werden. Außerdem könnte dieser die Einfahrt ins Gewerbegebiet gerade und mit weniger Gefällte anbinden, sodass Lastwagen im Winter nicht mehr so leicht hängen bleiben und dann die einzige Zufahrt versperren. Innerhalb des Gewerbegebietes kommt es auf den zu schmalen Straßen oft zu Lastwagen-Staus, was sich nach Stempels Einschätzung mit einer Einbahnstraßenregelung ohne Verbreiterung verhindern ließe.

Beim Firmenbesuch von Timm Kern (FDP) machte der Unternehmer deutlich, dass ökonomischer Protektionismus Arbeitsplätze und Wachstum kosten würde: "Unser Exportanteil liegt derzeit bei fast 50 Prozent, und wir profitieren maßgeblich von zollfreien Schranken und dem Euro. Selbst in Südamerika wird dieses Zahlungsmittel geschätzt und akzeptiert", sagte Stempel. Dobergo plant und produziert Büro- und Objektmöbel sowie Glastrennwandsysteme, bietet Arbeit für 100 Menschen und hat durch einen Anbau im vergangenen Jahr die Produktionsflächen erweitert. Die zusätzlichen Büro- und Ausstellungsflächen durch die Erweiterung sind kurz vor der Fertigstellung. Auf die Frage des Landespolitikers, ob er genügend Fach- und Ausbildungspersonal gewinnt, antwortete Stempel: "Für die kaufmännischen Berufe und das Duale Studium erhalten wir viele gute Bewerbungen. Wir bilden aber auch Schreiner aus und haben seit Jahren große Schwierigkeiten, junge Menschen dafür zu begeistern." Kern wiederholte sein Plädoyer für die berufliche Bildung: "Das Handwerk und die berufliche Bildung sind weltweit geachtete Qualitätssiegel, die für jeden Jugendlichen optimale Aufstiegs- und Zukunftschancen bieten."