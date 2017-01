Loßburg Alles freut sich auf Loßburg-"Tatort"

Einige Schauspieler sind im Landgasthof-Hotel Hirsch untergebracht. Inhaberin Evi Rehfuß freut sich schon: "Spannend. Mal was anderes." Es seien alle schon ganz aufgeregt. Fürs Geschäft sei der Dreh in der Gemeinde "auch nicht schlecht", und das nicht nur, weil eine Entourage mit 80 Leuten anreist, für vier Wochen. Ein Teil des Trosses wohnt während der Drehzeit in ihrem Hotel. Viele Leute wollten wissen, wer denn nun im "Hirsch" untergebracht ist. "Keine Ahnung", sagt Rehfuß und lacht, "das sagen wir nicht." Ob der Werbeeffekt für Loßburg und den Kreis Freudenstadt eintritt, den sich manche erhoffen, mag die Gastronomin derzeit nicht beurteilen. Es sei ja nicht mal klar, ob Loßburg im Film genannt werde. Einerlei. Dass der "Tatort" Station in der Gemeinde mache, "beschäftigt derzeit den ganzen Ort", so Evi Rehfuß. Sie auch: "Ich find’s auch ganz klasse."

Für Landrat Klaus Michael Rückert ist der Dreh in Loßburg "eine großartige Nachricht und eine außerordentliche Freude". Es sei toll, dass der Landkreis im beliebtesten deutschen Krimi eine Rolle spielen werde, eine "unbezahlbare Werbung". Er sei sich "sicher, dass die Zuschauer dieser Tatortfolge sich dafür interessieren werden, Loßburg und unseren Landkreis persönlich kennenzulernen." Rückert schaue selbst regelmäßig "Tatort" und sei "beeindruckt" vom Ermittlerduo Odenthal und Kopper. Der Landkreis unterstützt regelmäßig Filmaufnahmen, in diesem Falle insbesondere über das Forstamt, etwa in Form von Straßensperrungen.

Auch in der breiten Öffentlichkeit ist die Nachricht, dass der "Tatort" in den Kreis Freudenstadt kommt, auf enormes Interesse gestoßen. Das Thema rangierte schon gestern Morgen auf Rang eins der meistgelesenen Beiträge auf "schwarzwälder-bote.de". Per "facebook" wurde die Nachricht rund 2000 Mal gesehen. Eine Nutzerin schrieb: "Schau mal, der Tatort schafft es bis Loßburg", versehen mit einem Smiley-Gesicht.