Loßburg Älteste Bürgerin Loßburgs

Johanna Bosch wurde am 25. Februar 1916 als drittjüngstes von acht Geschwistern in Pfalzgrafenweiler geboren. Ihre Geschwister hat sie alle überlebt. In Pfalzgrafenweiler wuchs sie auf. Dort besuchte sie auch die Schule. Danach begann Johanna Bosch in Bremen eine Diakonissenausbildung. Im Anschluss arbeitete sie mehrere Jahre in Bremen, um dann ihre Tätigkeit in Reutlingen und Sulz fortzusetzen.

1940 heirateten Johanna und Friedrich Bosch. Nach der Heirat wurde Pfalzgrafenweiler wieder zur bleibenden Heimat der Familie. Die Kinder Ursula und Peter wurden geboren. Mittlerweile hat Johanna Bosch auch drei Enkel und drei Urenkel. Friedrich Bosch starb im Jahr 1999.

Fast ein Jahrzehnt lang pflegte die Jubilarin ihre Mutter. Stets viel Spaß und Erfüllung brachte Johanna Bosch die Arbeit im Nutz- und Ziergarten rund ums Haus. Sie genoss es, an lauen Sommerabenden auf der Feierabendbank zu sitzen.