Loßburg. Einen Verkehrsunfall gab es laut Polizei am Dienstag gegen 9.40 Uhr auf der Landesstraße 408. Ein aus Richtung 24-Höhe kommender 76-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Wagen an der Einmündung zur übergeordneten Landesstraße 408 nach links in Richtung Loßburg einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Loßburg herannahenden und bevorrechtigten Auto. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.