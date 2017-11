Horb Welche Methode ist die richtige?

Auf Initiative der Nordstetter Schulleiterin Monika Krahl wird den Kindern schon seit knapp 20 Jahren beigebracht, mithilfe einer Buchstabentabelle erst mal aufzuschreiben, was sie hören. Wer "Blödsinn" hört, schreibt "blözin", noch ein Beispiel aus dem Schulalltag. Doch Schulleiterin Krahl verbessert das Wort erst nach einiger Zeit, wenn sie den Schüler bereit dafür hält. Erst soll das Kind Freude am Schreiben bekommen, dann könne man nach und nach Regeln dafür erarbeiten.

Krahl hatte in den 90er-Jahren bemerkt, dass die bisherige Methode des isolierten Buchstabenlernens bei den Erstklässlern nicht mehr gut funktionierte. "Wir haben Buchstaben geknetet, mit Sand gestreut, haben sie gebacken – aber bei der Hälfte der Schüler ist nichts angekommen", sagt Krahl. Die Reichen-Methode sei hingegen – einmal ausprobiert – gleich ein Erfolg gewesen.

Anders läuft der Deutsch-Unterricht in Horb: Für die Leiterin der Gutermanngrundschule, Sabine Peter, ist der klassische Deutsch-Unterricht weiterhin der richtige Weg, für den sich auch ihre Schulkonferenz entschieden hat. "Für unsere Schulklientel mit hohem Migrantenanteil sind wir auf klare Strukturen angewiesen", sagt sie. Die Reichen-Methode sei eher für Kinder aus einem Haushalt, in dem viel Hochdeutsch gesprochen wird, geeignet.

Peter beklagt zudem, dass der allgemeine Sprachwortschatz der Erstklässler gesunken sei und "SMS-Strukturen" überhand nähmen. Damit meint sie verkürzte Sätze ohne Verb. Ein Beispiel dafür könnte sein: "ich bus" statt "Ich gehe zum Bus". Alles werde kleingeschrieben. Deshalb lege man an der Gutermanngrundschule viel Wert auf Satzstrukturen und Aufbau des Wortschatzes. Damit beginne das Schreiben- und Lesenlernen an ihrer Schule. Peter plädiert für das Vorlesen im Kleinkindalter, damit Kinder wieder einen reicheren Sprachwortschatz mitbringen.

Welche Methode besser funktioniert, lässt sich nur schwer sagen. Krahl sieht in der Reichen-Methode den Vorteil, dass freie Texte souveräner schreiben können als andere Kinder. Sie räumt aber auch ein, dass sie in Diktaten nicht so gut sind. Bei ihr gibt es keine Diktate als Klassenarbeit, allerdings werde anhand der freien Texte eine Rechtschreibnote gebildet.

Sie versuche, den Kindern eine Handvoll Rechtschreibregeln an die Hand zu geben, die viele Probleme lösen, und ihnen beizubringen, wie und wo sie zur Not nachschlagen können.

Auch sie als Lehrerin hat durch die neue Methode wieder mehr Spaß am Unterrichten. "Es ist mehr Überraschung dabei und es ist toll, wenn man sieht, wie begeistert die Kinder sind." Auch lernschwache Kinder profitierten von dem Modell. Jetzt, wo der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund steigt, wird ihre Methode jedoch auf die Probe gestellt. Die Kinder müssen einen deutschen Wortschatz haben, um nach der Reichen-Methode lernen zu können, erklärt Krahl. Mit Kindern mit Migrationshintergrund werde an der Schule jetzt erst mal Deutsch gelernt, bevor sie überhaupt mit Lesen und Schreiben anfangen können.

In Nordstetten lernen die Kinder mit einer Methode, die sich an der Reichen-Methode (benannt nach dem Reformpädagogen Jürgen Reichen) orientiert, Lesen und Schreiben. Die Kinder bekommen eine Tabelle mit allen Buchstaben und gängigen Kombinationen. In der Tabelle sind dazu Bilder angeordnet – "B" wie Buch oder "Eu" wie Eule zum Beispiel. Das Kind kann anhand der Tabelle die gehörten Laute in Wörter und Sätze umsetzen und recht schnell zusamenhängend schreiben. Ein Erstklässler sei stolz, wenn er nach vier Wochen schon einen kurzen Brief schreiben könne, sagt Krahl. Auch schwächere Kinder könne man besser motivieren, als beim Lernen einzelner Buchstaben. Die Rechtschreibung wird nach und nach erklärt.