Fußball Verfolger im direkten Duell

Zillhausen – Erlaheim. Das Topspiel findet am Samstag um 15 Uhr in Zillhausen statt, wenn der Drittplatzierte aus Erlaheim gegen den Tabellenzweiten aus Zillhausen antritt. Der FCZ kam vergangene Woche gegen Schömberg nicht über ein Unentschieden hinaus, Erlaheim konnte jedoch das letzte Spiel mit 2:0 für sich entscheiden. Beide Teams trennen im Tableau gerade mal zwei Punkte. Axel Conzelmann appelliert vor dem Spitzen-Spiel nochmals an sein Team: "Ich erwarte, dass meine Mannschaft nochmal alles aus sich rausholt, und wir uns für eine starke Vorrunde belohnen, auch wenn der Gegner Erlaheim heißt." Die Eichberg-Kicker haben bisher in der laufenden Saison erst 15 Gegentore kassiert, und werden auch in Zillhausen versuchen, diesen Bestwert der Liga aufrecht zu halten.

Margrethausen – Jadran Balingen. Im anderen Spiel empfängt die TSG Margrethausen die Mannen von Jadran Balingen. Mit einem Sieg könnte Margrethausen den TSV Laufen auf dem letzten Tabellenplatz überwintern lassen – aufgrund des besseren Torverhältnisses. Dies will der Tabellenneunte aus Balingen allerdings verhindern, mit einem Sieg würde man nämlich einen riesigen Sprung in der Tabelle machen und auf den fünften Platz vorrücken. Aufpassen muss das Tabellenschlusslicht vor allem auf Joso Zupan, der Spielertrainer von Jadran Balingen steht mit zwölf Treffern aus zwölf Spielen auf dem dritten Platz der Treffer-Statistik. Die Partie findet am Sonntag um 14.30 auf dem Hartplatz in Margrethausen statt.